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Александр Моор: в Тюменской области чтут подвиги земляков

Губернатор, 11:05 22 июня 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области чтут подвиги земляков, которые сражались с врагами всего человечества на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сказал губернатор Александр Моор, обращаясь к жителям региона в День памяти и скорби, 22 июня.

"В этот день 78 лет назад нашу страну атаковала нацистская чума, - говорит губернатор. - Спустя столько десятилетий сложно представить, что чувствовали люди, для которых жаркий июньский день обернулся началом сурового испытания. Мы помним об этой страшной войне независимо от памятных дат, но 22 июня ощущаем эхо этой трагедии особенно остро".

Александр Моор напомнил, что тюменские поисковики ежегодно возвращают из небытия сотни бойцов и командиров Красной Армии, павших на полях сражений.

"Помнить – это самое малое, что мы можем сделать в благодарность поколению, пережившему фашизм. Вечная память тем, кто не вернулся с войны, вечная слава всем, кто подарил нам мирное небо и жизнь", - отметил Александр Моор.

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# Александр Моор , День памяти и скорби

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