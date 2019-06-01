Писатель Виктор Строгальщиков представил тюменцам новую книгу

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Знакомство читателей с новой книгой тюменского писателя Виктора Строгальщикова "ЗАМ, или Сашины люди" состоялось в Литературно-краеведческом центре. На встречу с известным автором пришли почитатели его творчества, любители чтения, библиотекари, собратья по писательскому цеху, друзья, сообщает администрация Тюмени.

Писатель рассказал о том, как рождался замысел книги и ее название, какие события и люди послужили прообразами сюжета нового произведения. Повествуя о предыдущих книгах, Виктор Строгальщиков вспомнил, что его первый роман вышел в свет в конце девяностых годов, поведал, как он был воспринят читателями и представителями власти.

Также автор рассказал, что политический триллер "Слой" с двумя продолжениями "Край" и "Стыд" попали в финал премии "Большая книга" как единый цикл.

Новая книга выпущена ограниченным тиражом. Но, несмотря на это, В. Строгальщиков подарил экземпляры нового романа тюменским библиотекам, где в ближайшее время можно почитать новый роман писателя.