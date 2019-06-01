На тюменском складе потушили условный пожар

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Условный пожар тушили спасатели в здании торгово-складского предприятия Железнодорожный универмаг в Тюмени, сообщает МЧС по Тюменской области.

По легенде занятия, произошло загорание в торговом зале в результате короткого замыкания электропроводки. Сработало звуковое оповещение, начальник дежурной смены известил руководящий состав предприятия и единую дежурную диспетчерскую службу 112.

По прибытию первого подразделения администрация объекта доложила пожарным о принятых мерах по эвакуации людей из здания и отключении электроэнергии. Пожару был присвоен ранг номер 2. Было создано два боевых участка, пять звеньев газо-дымо защиты.

В результате четких действий персонала и пожарных условное происшествие было ликвидировано. П