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На тюменском складе потушили условный пожар

Общество, 13:03 22 июня 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Условный пожар тушили спасатели в здании торгово-складского предприятия Железнодорожный универмаг в Тюмени, сообщает МЧС по Тюменской области.

По легенде занятия, произошло загорание в торговом зале в результате короткого замыкания электропроводки. Сработало звуковое оповещение, начальник дежурной смены известил руководящий состав предприятия и единую дежурную диспетчерскую службу 112.

По прибытию первого подразделения администрация объекта доложила пожарным о принятых мерах по эвакуации людей из здания и отключении электроэнергии. Пожару был присвоен ранг номер 2. Было создано два боевых участка, пять звеньев газо-дымо защиты.

В результате четких действий персонала и пожарных условное происшествие было ликвидировано. П

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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