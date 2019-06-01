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Фильмы фестиваля "Дух огня" будут посвящены детству

Общество, 15:49 22 июня 2019

Концепцию и тему XVIII международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" обсудили на заседании организационного комитета, сообщает правительство ХМАО.

В обсуждении приняли участие вице-президент фестиваля, киносценарист Мария Зверева, а также руководители профильных департаментов и учреждений автономного округа.

Открывая заседание, глава региона отметила, что 2020-й год – год совершеннолетия фестиваля. "Какой будет концепция, предстоит решить нам вместе, учитывая зрительские интересы, руководствоваться запросом зрителя",- акцентировала глава региона.

В ходе обсуждения проекта концепции было определено, что темой фестиваля станут дети. Мария Зверева отметила, что детское кино – это кино будущего. "На нем мы выращиваем следующее поколение, которое будет определять будущую жизнь. Его значение трудно переоценить", - отметила она.

Очередной фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" решено провести с 5 по 9 марта 2020 года.

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# Дух огня

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