Тюменка выиграла грант от Росмолодежи на фестивале "Таврида.Арт"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменка Алеся Никитина вошла в число победителей конкурса "Росмолодежь.Гранты", который прошел на фестивале "Таврида.Арт". Благодаря средствам гранта девушка сможет реализовать свой проект "О, творчество".

Он направлен на реабилитацию детей и подростков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, с помощью художественного творчества. Проект стартует в начале нового учебного года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Для ребят организуют творческие занятия, передвижные выставки и психологические тренинги. Кроме того, в декабре состоится мини-фестиваль, приуроченный к Международному дню художника.