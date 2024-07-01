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Тюменка выиграла грант от Росмолодежи на фестивале "Таврида.Арт"

Общество, 19:17 28 июля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменка Алеся Никитина вошла в число победителей конкурса "Росмолодежь.Гранты", который прошел на фестивале "Таврида.Арт". Благодаря средствам гранта девушка сможет реализовать свой проект "О, творчество".

Он направлен на реабилитацию детей и подростков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, с помощью художественного творчества. Проект стартует в начале нового учебного года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Для ребят организуют творческие занятия, передвижные выставки и психологические тренинги. Кроме того, в декабре состоится мини-фестиваль, приуроченный к Международному дню художника.

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# грант , Росмолодежь , Таврида

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