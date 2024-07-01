  • 28 июля 202428.07.2024воскресенье
  • USD85,5650
    EUR93,2641
  • В Тюмени 14..16 С 0 м/с ветер юго-восточный

Экипаж сторожевого корабля "Ладный" получил поздравление от губернатора Тюменской области

Губернатор, 21:31 28 июля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Экипаж сторожевого корабля "Ладный" получил поздравление с Днем Военно-морского флота от губернатора Тюменской области Александра Моора. Телеграмму зачитали на построении личного состава, пишет информационный центр правительства региона.

"Военные моряки наполнили историю Отечества многочисленными подвигами и победами. Вы и сегодня с честью несете боевую вахту, защищаете морские рубежи нашей страны, продолжаете традиции преданного служения Родине. Наш регион на протяжении многих лет поддерживает шефскую связь с военными моряками. Желаю всем вам успехов в служении России, здоровья и счастья", - написал глава области.

Тюменская область шефствует над сторожевым кораблем "Ладный" с 2011 года. На нем проходили службу, в том числе тюменские призывники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , День ВМФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:31 28.07.2024Экипаж сторожевого корабля "Ладный" получил поздравление от губернатора Тюменской области
08:17 28.07.2024Александр Моор поздравил земляков с Днем Военно-морского флота России
08:11 27.07.2024Александр Моор поздравил работников торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником
13:14 26.07.2024Спектакль Тобольского драмтеатра "Медведь" в Астане прошёл с аншлагом