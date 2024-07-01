Экипаж сторожевого корабля "Ладный" получил поздравление от губернатора Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Экипаж сторожевого корабля "Ладный" получил поздравление с Днем Военно-морского флота от губернатора Тюменской области Александра Моора. Телеграмму зачитали на построении личного состава, пишет информационный центр правительства региона.

"Военные моряки наполнили историю Отечества многочисленными подвигами и победами. Вы и сегодня с честью несете боевую вахту, защищаете морские рубежи нашей страны, продолжаете традиции преданного служения Родине. Наш регион на протяжении многих лет поддерживает шефскую связь с военными моряками. Желаю всем вам успехов в служении России, здоровья и счастья", - написал глава области.

Тюменская область шефствует над сторожевым кораблем "Ладный" с 2011 года. На нем проходили службу, в том числе тюменские призывники.