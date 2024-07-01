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Купеческие пряники пяти видов впервые представили на Дне города

Общество, 13:57 27 июля 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

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Пряники пяти видов с узорами домов пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени представлены на ярмарке в День города, 27 июля. Идея их создания основана на развитии креативных индустрий и исторического наследия.

Пекарь-любитель Оксана Овчинникова рассказала в интервью "Тюменской линии", что еще в детстве узнала о бабушке, которая до Октябрьской революции держала пряничную лавку в Кургане. Впоследствии семью раскулачили, но рецепт сохранился.

По нему и изготовила Оксана пряник "Пряный".

"Уникальность этого рецепта — домашнее сливочное масло. В тесто также идут корица, бадьян, кардамон и имбирь. Когда кусаешь пряник, аромат и палитра проявляются", — сказала Оксана.

Первые покупатели предпочли приобрести пряники шоколадные, мятные - они больше на слуху у широкого круга. Сразу две точки по продаже продукта устроили организаторы проекта.

Во дворе "Дома Буркова" эксклюзивные кондитерские изделия продают школьники. Директор Центра развития креативных компетенций Линария Брикнер предложила учащимся 70-й школы Тюмени создать эскизы форм для выпечки пряников.

"Основная задача нашей организации — выявлять культурные артефакты и создавать креативные продукты, обучать молодые кадры. Поэтому я пошла в школу и предложила им проект, который принесет пользу обществу. Кто-то из детей рисовал, кто-то готовил презентацию, продвижение. И предлагали свои рецепты", — пояснила Линария.

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

11-классник Артём Дядеченко отметил, что вначале они прогулялись по ул. Дзержинского и узнали, какие наличники существуют. Только потом приступили к работе по созданию форм для пряников.

"Мы разделились на группы. Рисовали эскизы и выбрали самый удачный — это элемент дома Буркова. Разработали его 3D-модель и по форме испекли пряник", — уточнил выпускник.

ИА "Тюменская линия" ﻿

По словам Линарии Брикнер, сейчас ведется работа по брендированию.

Еще десять видов купеческих пряников изготовит мастер Оксана Овчинникова ко Дню Тюменской области, 14 августа. Формы будут тоже напоминать наличники. Рецепты находятся в проработке. Большая их часть будет для горожан, которые придерживаются правильного питания.

ИА "Тюменская линия"

Всего ко Дню города испекли более ста печатных пряников. Горожане проявляют к ним большой интерес. Узнают не только состав продукции, но и о форме наличников.

Анжела Лебедева

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# деревянное зодчество , Дом Буркова , креативные индустрии , пряники

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