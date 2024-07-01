Купеческие пряники пяти видов впервые представили на Дне города

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Далее в сюжете Старт празднику колокольного звона дали в Гилевской роще в день рождения Тюмени

Пряники пяти видов с узорами домов пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени представлены на ярмарке в День города, 27 июля. Идея их создания основана на развитии креативных индустрий и исторического наследия.

Пекарь-любитель Оксана Овчинникова рассказала в интервью "Тюменской линии", что еще в детстве узнала о бабушке, которая до Октябрьской революции держала пряничную лавку в Кургане. Впоследствии семью раскулачили, но рецепт сохранился.

По нему и изготовила Оксана пряник "Пряный".

"Уникальность этого рецепта — домашнее сливочное масло. В тесто также идут корица, бадьян, кардамон и имбирь. Когда кусаешь пряник, аромат и палитра проявляются", — сказала Оксана.

Первые покупатели предпочли приобрести пряники шоколадные, мятные - они больше на слуху у широкого круга. Сразу две точки по продаже продукта устроили организаторы проекта.

Во дворе "Дома Буркова" эксклюзивные кондитерские изделия продают школьники. Директор Центра развития креативных компетенций Линария Брикнер предложила учащимся 70-й школы Тюмени создать эскизы форм для выпечки пряников.

"Основная задача нашей организации — выявлять культурные артефакты и создавать креативные продукты, обучать молодые кадры. Поэтому я пошла в школу и предложила им проект, который принесет пользу обществу. Кто-то из детей рисовал, кто-то готовил презентацию, продвижение. И предлагали свои рецепты", — пояснила Линария.

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

11-классник Артём Дядеченко отметил, что вначале они прогулялись по ул. Дзержинского и узнали, какие наличники существуют. Только потом приступили к работе по созданию форм для пряников.

"Мы разделились на группы. Рисовали эскизы и выбрали самый удачный — это элемент дома Буркова. Разработали его 3D-модель и по форме испекли пряник", — уточнил выпускник.

По словам Линарии Брикнер, сейчас ведется работа по брендированию.

Еще десять видов купеческих пряников изготовит мастер Оксана Овчинникова ко Дню Тюменской области, 14 августа. Формы будут тоже напоминать наличники. Рецепты находятся в проработке. Большая их часть будет для горожан, которые придерживаются правильного питания.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Всего ко Дню города испекли более ста печатных пряников. Горожане проявляют к ним большой интерес. Узнают не только состав продукции, но и о форме наличников.

Анжела Лебедева