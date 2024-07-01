Старт празднику колокольного звона дали в Гилевской роще в день рождения Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Праздник колокольного звона проходит в Гилевской роще в Тюмени 27 июля. Событие посвящено празднованию Дня города.

Праздник развернулся на историческом месте: в районе деревни Букино в XIX веке работал самый крупный в Сибири колокольно-литейный завод П.И. Гилева. В свое время купцы принесли большую славу Тюмени. Колокола на праздник привезли из единственного за Уралом музея колокольного звона, который находится в Новосибирске.

"Сегодня мы вспоминаем купцов Гилевых, демонстрируем горожанам колокола, которые были собраны на протяжении двух десятков лет. В этот раз привезли 35 колоколов, сделали три копии со старых, которые были немного перебиты, треснули. Звонить сегодня будем как на старых колоколах, так и на новых. Продемонстрируем традиции колокольного звона, будем радовать народ в День города", — рассказал соорганизатор праздника, звонарь Христорождественского собора Сергей Беляков, приехавший на праздник из Омска.

Самые старые колокола, размещенные на звоннице, относятся к XIX веку и 1900 году. На каждом предмете есть надписи и изображения, люди с интересом разглядывают их. Возможность подойти и попробовать себя в качестве звонаря будет у каждого.

"Самое главное, что люди не только услышат, увидят колокола, но и пощупают их. Можно просто под ними постоять, можно погладить", — отметил звонарь из Омска.

Сергей Беляков в празднике колокольного звона в Тюмени участвует второй год. Звонарями становятся не просто так, Господь выбирает на это послушание, говорит он. В один прекрасный день, двадцать лет назад, он проходил недалеко от храма и услышал благовест. Этот звук так запал в душу, что через неделю Сергей стал слушать больше. Постепенно мужчина начал осваивать это ремесло. Обучался долго, ездил на фестивали в Новосибирск и другие города. Сейчас Сергей Беляков обучает детей и взрослых на звонарских курсах: ребята учатся с пяти лет, есть среди учеников и бабушки 80 лет. Таинство колокольного звона захватывает любого человека, убежден звонарь из омского храма. Интерес тюменцев заметен, люди начали устремляться к зоне детской площадки, где установлена звонница, маленьких детей поднимают на руках, чтобы они могли лучше разглядеть колокола. В основном звонари будут радовать горожан праздничным трезвоном. Кроме того, на празднике представлены колокола от литейщиков XIX века Оловянишниковых.

Рядом со звонницей работают площадки с мастер-классами и фотозона. Старинные экспонаты для фотозоны предоставила администратор и костюмер дома культуры "Водник" Лариса Верхозина. Здесь стоит старая швейная машинка, сундук с коваными гвоздями, настоящие плетеные лапти. "Делаем такие инсталляции, чтобы дети знали нашу культуру, откуда все пошло", — сказала она.

Праздник колокольного звона продлится до 17 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Отметим, именно колокольный звон возвестил о 438-м дне рождения города на площади 400-летия Тюмени. В него позвонил глава Тюмени Максим Афанасьев. Колокол, который является точной копией тех, что до революции производили в нашем городе на заводе семьи Гилевых, был отлит мастерами Сибирского центра колокольного искусства из Новосибирска в честь 437-й годовщины со дня основания Тюмени. В этот раз руководитель центра колокольного искусства Алексей Талашкин привез с собой и небольшой макет звонницы — вместо людей в нем в маленькие колокола звонят медведи. Теперь начинать праздник с колокольного перезвона стало доброй традицией.

Инна Пахомова