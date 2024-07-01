Новую традицию ввели на праздновании Дня города Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Программа "Город сердцу дорог" стартовала на площади 400-летия Тюмени 27 июля. Старт празднику дали глава города Максим Афанасьев и председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова, ударив в колокол. Он специально отлит по технологии, применявшейся на заводе семьи Гилевых. Этот ритуал тюменцы планируют сделать традицией.

"В этот день мы всегда говорим самые добрые, теплые слова о нашем городе, о тех людях, которые его строили и создавали, и о тех, кто сегодня стоит на защите нашей страны. Люди, которые строили наш город, вложили в него не только сердце, но и душу. Именно они создали особенный тюменский характер. Наши предки сделали город, где мы счастливы. И мы должны уважать, хранить эти традиции и приумножать", — сказал Максим Афанасьев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Светлана Иванова добавила, что нынешнему поколению горожан предстоит принять наследство предков и приумножить его.

"Многие поколения до нас с вами развивали наш город, сделали для него очень многое. Нам предстоит сделать еще большую работу, чтобы всё, что имеется в нашем красивом городе, сохранить и передать подрастающему поколению", — отметила она.

До конца дня на сцене будут выступать Тюменский духовой оркестр, фольклорный ансамбль "Росстань", а также другие исполнители. На противоположном конце площади развернулись интерактивные площадки и арт-пространства, где можно проверить свое здоровье, создать значок или бесплатно отправить открытку с видами города в любую точку России.

Тюменское отделение "Движение первых" подготовило для гостей четыре палатки с активностями. Родители с детьми могут порешать логические задачки, сыграть в настольные и активные игры, сплести фенечки в цветах тюменского ковра, раскрасить достопримечательности города в технике паунтилизм. Кроме этого, здесь проходит благотворительная акция "Детям Донбасса", где каждый сможет принести канцелярские принадлежности, которые потом отправят через фонд "Мы вместе".

"Мы здесь отобразили ключевые моменты Тюмени. Раскрашивая или делая что-то своими руками, дети знакомятся с городом, узнают его историю. И, конечно, наш новый мэр увлекается спортом, мы его поддерживаем, поэтому и сделали спортивные игры на развитие мелкой и крупной моторики для ребят от нуля лет", — поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" председатель совета тюменского отделения "Движения первых" Мария Рысюкова.

Площадки проработают до конца дня, а завершится праздник на площади 400-летия выступлением группы Uma2rman и певца Влада Соколовского. Начало концерта запланировано на 20 часов.

Виктория Макарова