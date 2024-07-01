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438 метров маскировочных сетей начали плести тюменцы в День города

Общество, 15:31 27 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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438 метров маскировочных сетей создают общественные организации на площади 400-летия Тюмени 27 июля. Акцию приурочили ко Дню города.

Вносят свою лепту в помощь героям на передовой и обычные жители.

"Научилась плести сети на других мероприятиях. Оказалось, процесс не сложный, но важный. Сегодня не только для каждого тюменца, но и для всех жителей страны важно, чтобы наши ребята победили этот фашизм. Мы должны сделать все, чтобы им помочь. Каждый должен присоединиться к какому-то делу", — поделилась мнением с корреспондентом "Тюменской линии" тюменка Ольга Ермашевич.

Плести сети жители планируют до 21 августа.

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Также на центральной площадке можно увидеть фотопроект "Жены героев" и выставку о фонде поддержки участников СВО "Защитники Отечества Тюменской области". Кроме этого, волонтеры рассказывают об акции "100 миллионов для Победы" и о том, что можно сделать для помощи военным.

Напомним, что старт новой традиции на праздновании Дня города дал мэр Тюмени Максим Афанасьев, ударив в колокол, который специально отлит по технологии, применявшейся на заводе семьи Гилевых.

Виктория Макарова

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# День города , СВО

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