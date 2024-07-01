Интерактив о дружбе и любви по роману "Манюня" представят тюменцам в День города
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Читку с полным погружением в сюжет романа Наринэ Абгарян "Манюня" представят на уличной площадке МТЦ "Космос" актеры театральной мастерской "Будильник" в День города, 27 июля. Начало в 17 часов.
30 ребят в возрасте от 16 до 18 лет под руководством режиссера Надежды Рыбиной предложат гостям интерактив, главная цель которого – показать, что дружба и любовь – самое главное в жизни человека. Передадут дыхание того времени светильники – их изготовила художник Александра Гилева.
"Спектакль "Манюня" в репертуаре нашего театра живет два года. Ностальгия возникает у людей, которые в то время не жили, и это чудо театра. Дети не знают, что такое коммуналка. Они говорят: я хотел бы в ней оказаться. Мы немного романтизируем, но в тоже время наш посыл – люди жили дружней, относились друг к другу теплей. Тема эта сейчас важная", - считает руководитель театра "Будильник" Юрий Демчук.
Перед началом читки зрители увидят, как актеры хлопают палас, играют в резиночки, разливают чай в бабушкин сервис.
Погрузились в театральное действие в праздничный день и те, кто пришел на спектакли театрального центра "РяДом", - "Лес" и "Реальный двор".
"У нас сегодня проходит большой фестиваль "Театр – только по любви", который объединяет любительские театры Тюмени. При этом они являются гордостью города, области. Молодежи, которая занимается творчеством, в нашем городе комфортно. Создаются все условия, чтобы выпускались новые спектакли. Есть грантовая поддержка. В Тюмени многое делается для того чтобы театр процветал", - уверена руководитель центра Светлана Ханжина.
В фестиваль по поводу дня рождения Тюмени в "Космосе" организаторы включили постановки, интерактивы, театральное шествие, тихую дискотеку, различные мастер-классы. Они стартовали с 14 часов и продолжатся до 21 часа для горожан разного возраста.
Менеджер проектов МТЦ "Космос", уроженка Нижневартовска Аэлита Садретдинова называет себя популяризатором Тюмени.
"Я приехала сюда пять лет назад, ни дня не пожалела о своем решении. Я люблю город, жителей, они отличаются теплотой, открытостью. И сам город такой – искренний и настоящий. На стенде региона на ВДНХ гости из разных городов признавались в любви к Тюмени", - сказала Аэлита.
Тюмень – город, в котором можно найти себя, применение своим творческим навыкам, умениям. Помощь в этом оказывает команда МТЦ "Космос". До 1 августа здесь принимают заявки на конкурс "Цех". От тюменцев ждут идеи спектаклей, фестивалей, образовательных программ. Самые лучшие поддержат грантами.
Анжела Лебедева