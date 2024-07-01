Интерактив о дружбе и любви по роману "Манюня" представят тюменцам в День города

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Читку с полным погружением в сюжет романа Наринэ Абгарян "Манюня" представят на уличной площадке МТЦ "Космос" актеры театральной мастерской "Будильник" в День города, 27 июля. Начало в 17 часов.

30 ребят в возрасте от 16 до 18 лет под руководством режиссера Надежды Рыбиной предложат гостям интерактив, главная цель которого – показать, что дружба и любовь – самое главное в жизни человека. Передадут дыхание того времени светильники – их изготовила художник Александра Гилева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Спектакль "Манюня" в репертуаре нашего театра живет два года. Ностальгия возникает у людей, которые в то время не жили, и это чудо театра. Дети не знают, что такое коммуналка. Они говорят: я хотел бы в ней оказаться. Мы немного романтизируем, но в тоже время наш посыл – люди жили дружней, относились друг к другу теплей. Тема эта сейчас важная", - считает руководитель театра "Будильник" Юрий Демчук.

Перед началом читки зрители увидят, как актеры хлопают палас, играют в резиночки, разливают чай в бабушкин сервис.

Погрузились в театральное действие в праздничный день и те, кто пришел на спектакли театрального центра "РяДом", - "Лес" и "Реальный двор".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"У нас сегодня проходит большой фестиваль "Театр – только по любви", который объединяет любительские театры Тюмени. При этом они являются гордостью города, области. Молодежи, которая занимается творчеством, в нашем городе комфортно. Создаются все условия, чтобы выпускались новые спектакли. Есть грантовая поддержка. В Тюмени многое делается для того чтобы театр процветал", - уверена руководитель центра Светлана Ханжина.

В фестиваль по поводу дня рождения Тюмени в "Космосе" организаторы включили постановки, интерактивы, театральное шествие, тихую дискотеку, различные мастер-классы. Они стартовали с 14 часов и продолжатся до 21 часа для горожан разного возраста.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Менеджер проектов МТЦ "Космос", уроженка Нижневартовска Аэлита Садретдинова называет себя популяризатором Тюмени.

"Я приехала сюда пять лет назад, ни дня не пожалела о своем решении. Я люблю город, жителей, они отличаются теплотой, открытостью. И сам город такой – искренний и настоящий. На стенде региона на ВДНХ гости из разных городов признавались в любви к Тюмени", - сказала Аэлита.

Тюмень – город, в котором можно найти себя, применение своим творческим навыкам, умениям. Помощь в этом оказывает команда МТЦ "Космос". До 1 августа здесь принимают заявки на конкурс "Цех". От тюменцев ждут идеи спектаклей, фестивалей, образовательных программ. Самые лучшие поддержат грантами.

Анжела Лебедева