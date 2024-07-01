Фестиваль "Окно историй" креативных предпринимателей Тюмени проходит на пешеходной улице

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

26 тематических площадок вошли в программу фестиваля "Окно историй" на пешеходной ул. Дзержинского в День города, 27 июля. Самые популярные – фестиваль наличников, ярмарка молодежного предпринимательства "Джем", состязания спортсменов-силачей, выставки разных изделий.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Идея фестиваля наличников появилась, когда разрабатывался мастер-план пешеходной улицы. Частная компания сделала классное событие. Сегодня большое обилие площадок и каждый тюменец найдет для себя что-то интересное", - считает он.

Фестиваль "Окно историй" проводится без привлечения бюджетных средств. Он самоокупается и приносит доход в городской и региональный бюджеты.

"За счет того, что мы даем творческим людям показать себя, город экономит средства и может их перераспределять на другие нужды. По нашим оценкам, стоимость такого фестиваля составляет 700 тысяч рублей, бюджетные средства не вложили. Креативная экономика работает самая", - подчеркнул Алексей Краев.

Впервые на пешеходной улице Тюмени представлены купеческие пряники от пекаря-любителя Оксаны Овчинниковой. Это новый проект директора Центра развития креативных компетенций Линарии Брикнер.

Во II Фестивале наличников в этом году представлены тюменские наличники до и после реставрации, старинные столярные и плотницкие инструменты. Во Дворе мастеров прошли мастер-классы по росписи наличников, экскурсии по деревянному зодчеству.

Ярмарочные ряды работают до позднего вечера.

Анжела Лебедева