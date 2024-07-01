Блюда из продукции местных производителей можно попробовать на фестивале "Вкусная Тюмень"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Более 20 рестораторов Тюмени и Тобольска представили блюда, в основу которых легли квас, яйца и минеральная вода от местных производителей ,на семейном фестивале "Вкусная Тюмень" 27 июля. Мероприятие продлится в районе мультицентра "Контора пароходства" до 22 часов.

"Сегодня большой праздник — День города, конечно, по традиции проводим семейный фестиваль "Вкусная Тюмень". Здесь собралось более 20 рестораторов Тюмени и Тобольска. Разные концепции, огромная панорама вкусов и впечатлений. В этом красивом месте царит приятная атмосфера. Основная задача — порадовать тюменцев, гостей города вкусовыми открытиями, раскрыть интересные вкусы локальных продуктов. Судя по отзывам, это удалось", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" соорганизатор Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Филипп Тарасов.

При приготовлении блюд для фестиваля "Вкусная Тюмень" команды заведений использовали яйца местных несушек, квас тюменских производителей, минеральную воду, которую добывают из недр региона. Получилось очень интересное открытие вкуса родной земли, сказал Филипп Тарасов.

Соорганизатора Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров порадовали несколько историй от рестораторов. Особенно необычным для него оказалось маринованное яйцо в рожке. Все привыкли к тому, что в рожке бывает мороженое, а здесь — любопытное соединение концепций.

Маринованное яйцо в рожке — задумка бара "Выход". Директор заведения Михаил Дручек сказал, что это традиционная английская закуска к напиткам. Идея подавать маринованное яйцо в рожке показалась интересной команде бара: удобно держать и отдавать гостям. "Люди смотрят удивленно. Вообще маринованное яйцо для многих довольно экзотический продукт. А здесь оно еще и в рожке. Конечно, это вызывает интерес", — добавил Михаил Дручек.

Использованы исключительно тюменские яйца, в маринаде — местная минеральная вода. Помимо маринованного яйца бар "Выход" радует гостей праздника хот-догом с креветками и шаурмой с копченым перцем и стейком.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Банный комплекс "Городские парильни" предложил вниманию прогуливающихся "Напиток банщика". В него входит лимонный фреш, мед, имбирь и мята, газированная вода. Такое сочетание ингредиентов дает неповторимый вкус, считает представитель комплекса, официант Валериан Кравцов. Также в меню есть блюда из смокера, мясо под разными соусами. Все ингредиенты — тюменского производства.

Команда ресторана Mairik представляет армянскую кухню. Здесь используется мясо местных производителей. В меню — шашлыки из курятины и свинины, люля-кебаб из говядины, классическая долма, традиционная гата, окрошка и морс собственного производства. Как говорит официант ресторана армянской кухни Mairik Валерия Шевцова, людям нравится все, особенно мясо, поскольку армяне — это те люди, которые умеют делать мясо.

"Гости довольно часто к нам подходят, интересуются названиями. Для многих наши блюда в диковинку. Людям интересно узнать про нас", — сказала менеджер ресторана Анастасия Семенова.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В заведении Brooklyn Bowl в рецепты блюд добавили квас, минеральную воду и яйцо от местной фабрики. Такой эксперимент пришелся команде по душе, особенно использование кваса "Очаковский".

"У нас сегодня шашлык из курицы и свинины. Мариновали его в тюменской минеральной воде. Также у нас есть панини с рваной говядиной, которую томили на квасе. При приготовлении сэндвича с пастромой использовали яйцо птицефабрики "Боровская". Хочу сказать спасибо организаторам фестиваля за возможность попробовать что-то необычное. Внедрив продукты тюменских производителей, получили классные позиции", — рассказала управляющая Brooklyn Bowl в ТРЦ "Колумб" Юлия Анисимова.

Также для гостей фестиваля проводились кулинарные мастер-классы.

Под вечер стартовал дружеский батл шеф-поваров. Модератором выступит федеральный гастроэксперт, золотой призер Chef a la Russe, автор книг и исследователь русской гастрономии Максим Рыбаков из Владимира.

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Инна Пахомова