Группа Uma2rman выступает на площади 400-летия Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Группа Uma2rman выступает на площади 400-летия Тюмени в День города, 27 июля. Музыканты вышли с программой, в которую вошли как хиты, так и новые песни.

"С Днем города, желаем вам самого хорошего! Нам говорили, что в Тюмени дождь, но погода хорошая, как здорово. Начать концерт мы хотим с песни "Звезды", клип на которую снимался на МКС", — сказал артист группы Uma2rman.

Послушать музыкантов в центр города пришли тысячи горожан. Один из них — Артем Коновалов.

"С удовольствием пришли с семьей на группу Uma2rman. Нравится их песни "В городе лето", "Прасковья", потому что с ними связано много теплых и веселых воспоминаний из юности. Вообще ближе с их творчеством я познакомился после просмотра с друзьями фильма "Ночной дозор". Помню, как раньше гуляли по улице и пели про Антона Городецкого", — поделился воспоминаниями с корреспондентом "Тюменской линии" Артем.

Жители и гости города с удовольствием подпевали и танцевали под хиты "Прасковья", "Проститься", "Ты далеко" и другие.

После выступления хедлайнеров, в 21 час на сцену выйдет российский певец и актер, диджей и продюсер, основатель проекта VS20 Влад Соколовский.

Виктория Макарова