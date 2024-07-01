В День города волонтеры открыли тюменцам "окно истории"

| Фото: Алексей Дидух | Фото: Алексей Дидух

В честь дня рождения Тюмени волонтеры "Мессояханефтегаза" организовали для жителей и гостей города фестиваль "Открой окно истории", посвященный резным наличникам. Участниками праздника деревянного зодчества, развернувшегося во дворе старинной усадьбы на улице Дзержинского, стали сотни семей.

Гости смогли погрузиться в историю и традиции городской архитектуры, символом которой стал резной наличник. На творческих мастер-классах дети создавали и расписывали картонные и гипсовые мини-наличники, мастерили небольшие деревянные домики и придумывали историю собственной "деревеньки".

В программу фестиваля вошли лекции экспертов по истории города, экспозиция старинного столярного инструмента и тюменских наличников. Артефакты для выставки предоставил из своей коллекции экологический урбанист Дмитрий Велижанин.

"Наличники имеют свой неповторимый характер и смысловые детали. На них можно смотреть часами и не уставать, а только поражаться мастерству и искусности умельцев", – считает он.

Художник по металлу Алексей Зубарев познакомил гостей с традиционной технологией изготовления дымников и водостоков в стиле просечного железа с ажурным орнаментом. Настроение на площадке создавали тюменская вокалистка Евгения Зонтикова и фольклорный ансамбль "Радоница".

Фестиваль "Открой окно истории" входит в программу Дня города уже второй год. Этот проект волонтеры "Мессояханефтегаза" реализуют по программе социальных инвестиций "Родные города". Несколько лет вместе с Дмитрием Велижаниным они занимаются реставрацией, а также сохранением исторических знаний о наличниках – главном символе деревянного зодчества первого русского города Сибири. Восстановленные образцы архитектурного наследия сегодня представлены на пешеходной улице Дзержинского, а также переданы в библиотеку истории города им. А. И. Текутьева.

"Улица Дзержинского особенная. С одной стороны, здесь царит творчество и креатив, с другой – это улица с большой историей, где сохранены традиции. В этом контрасте, на мой взгляд, и есть секрет стремительной культурной трансформации Тюмени. И я рада, что "Газпром нефть" – партнер города в этой работе. По программе "Родные города" тюменцы ежегодно воплощают в жизнь сотни культурных проектов. Фестиваль наличников – один из них. Волонтеры компании создали мероприятие, в котором гармонично переплетаются традиции, искусство, любовь к родному городу и, конечно, стремление выразить себя", – рассказала директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

"Фестиваль наличников – это 100-процентное попадание в смыслы, заложенные при проектировании улицы Дзержинского, в районе которой располагается большое количество объектов культурного наследия, где работают тюменские мастера. Администрация города поддерживает фестиваль, благодарит программу "Родные города" и "Мессояханефтегаз" за инициативу и прекрасную реализацию фестиваля!" – заявил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.