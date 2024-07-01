Фотоработы сотрудников "Тюменской линии" оценили на конкурсе "Сибирьфотофест"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги XXIII Конкурса репортажной фотографии "Сибирьфотофест – Тобол, имени Александра Ефремова 2024" подвели в Тобольске 28 июля. Церемония награждения и открытия фотовыставки прошла во Дворце наместника.

Почетного упоминания жюри удостоились за серию "Тюменские моторостроители" в номинации "Человек труда" корреспондент ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, диплом за серию "Город СИБУР" в номинации "Тобольск ангел Сибири" вручили фотографу издания Сергею Елесину.

Как рассказал директор фотоконкурса Сергей Русанов, поступили 373 заявки от авторов из России, Сербии и Индии, представивших около трех тысяч фоторабот в шести номинациях.

“Уже на протяжении многих лет в нашем городе проходит этот конкурс. Благодарим инициаторов этого события, за то, что Тобольск стал площадкой для его проведения. Замечательные виды города, в необычных ракурсах, с интересными подходами распространяются на территории нашей страны. Это значит, что вы вместе с нами работаете над развитием нашего родного Тобольска. Результаты совместного труда уже видим в жизни города. В 2023 году город принял более 350 тысяч туристов и практически 900 тысяч экскурсантов. Город становится все более популярным для жителей страны”, – отметила врио главы Тобольска Яна Зубова.

Одна из номинаций, посвящена городу, – "Тобольск ангел Сибири". Победителем в ней стала Надежда Кочеткова из Тюмени с фотографией "На Базарной, Тобольск". В номинации "Герой нашего времени" победил Виталий Медведев из Астрахани. Его серию "Шульфан" высоко оценили члены жюри.

В региональной номинации "Человек труда" первое место завоевал тюменец Евгений Бушуев, предоставивший на конкурс серию "Люди труда земли тюменской".

“Понравилось снимать на заводе “Тюменские моторостроители”. Вся эта тема с механизмами, двигателями близка мне, поскольку в свободное время я занимаюсь ретроавтомобилями. Это прямо наслаждение для глаз, когда человека можно застать в рабочей среде, когда он не обращает на тебя внимания и ты можешь спокойно сфотографировать его за делом, как он работает. Огромный плюс в том, что благодаря организаторам конкурса мы можем попасть на такие обычно закрытые для простых людей объекты”, – поделился победитель.

Второе в этой номинации присудили еще одному тюменцу Павлу Моргуну за серию "Хлебопеки". На третьем месте расположилась жительница Ишима Светлана Мукушева за серию "Большая вода".

В номинации регионального репортажа "Большая сибирская семья" первое место присудили тюменцу Ильясу Ахметшину за серию "Большая семья Андрея Якунина".

По словам автора серии работ о семье, в которой воспитывается семь мальчиков и одна дочка, он провел две-три репортажные съемки. “Просто фиксировал их жизнь”, – сказал Илья Ахметшин.

Второе место в этой же номинации присудили жителю Ишима Геннадию Крамору за серию "Зимние забавы многодетной семьи", третью строчку занял тюменец Сергей Куликов, запечатлевший семью Бабичевых.

В номинации "Федеральный репортаж" победителем стал москвич Павел Волков за серию "Реквикем". Еще шесть конкурсантов удостоились почетного упоминания жюри.

Победителем номинации "Эко-мир: человек, гармония, природа" признан снова Павел Волков. Он представил на суд жюри серию фоторабот "Забытый в Заполярье".

Инна Пахомова