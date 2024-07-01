Тюменские молодые ученые могут поучаствовать в форуме "Полюс"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский форум молодых ученых "Полюс" состоится в Архангельске с 30 сентября по 3 октября. Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 31 июля.

Принять участие могут тюменцы от 14 до 35 лет, которые хотят развить свои научно-исследовательские способности и создать инновационный проект вместе с командой единомышленников. Ожидается 300 участников из практически всех регионов России. Организаторы подготовили четыре тематических направления. В треке "Популяризаторы" участники смогут разработать собственные проекты, направленные на популяризацию науки среди молодёжи. На "Инноваторы" могут заявиться аспиранты, молодые ученые и студенты, имеющие научные разработки. В рамках работы направления они разработают уникальный продукт для предприятий регионов.



Принять участие в направлении "Исследователи" смогут аспиранты, молодые учёные и студенты, ведущие научные исследования. Вместе они придумают и разработают научный продукт в области науки и технологий в России. "Первые" — направление для активистов "Движения первых" в возрасте от 14 до 17 лет. В рамках форума они разработают идею научно-популярного проекта.

По информации Moi-portal.ru, участники форума посетят экскурсии, пообщаются с учеными, придумают концепции научно-популярных проектов и изучат возможности для развития, доступные молодым исследователям в России.

Кроме того, тюменцы смогут получить грант для самореализации в сфере научных исследований до 1 миллиона рублей. Работы для грантового конкурса нужно подготовить заранее и подать заявку через систему "Молодежь России". Защита состоится очно на форуме.