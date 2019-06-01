Правила выбора качественного алкоголя напомнили эксперты Роспотребнадзора

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Покупать алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, советуют эксперты Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте. Реализация обязательно происходит с использованием кассового аппарата.

Покупать алкоголь в местах несанкционированной торговли (павильоны, киоски, торговля с рук) не рекомендуется. Не стоит приобретать его и в сети Интернет - это может быть опасно для здоровья и жизни. В Роспотребнадзоре напоминают, что продажа такой продукции через всемирную сеть запрещена.

При выборе алкоголя необходимо обращать внимание на стоимость товара. Минимальная розничная цена на водку крепостью 40% в рознице должна составлять не менее 205 рублей (за бутылку объемом 0.5л.). Минимальная розничная цена на коньяк - 371 рубль (за бутылку объемом 0,5 л).

На упаковке алкогольной продукции должна быть размещена целая без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами.

Колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать.

На бутылке, коробке (Tetrf Pak), за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи должны быть размещены акцизные марки. Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.

Кроме того, на марке должна содержаться информация об объемной доле этилового спирта в продукте, объем тары в литрах (дм3), которая должна также совпадать с информацией на этикетке. Марка должна быть целой без повреждений.

На любой смартфон можно установить бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко", с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.

Эксперты Роспотребнадзора напоминают, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.

Специалисты подчеркивают, что чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред.