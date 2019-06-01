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Начался прием заявок на получение Национальной премии для молодых авторов

Общество, 13:37 23 июня 2019

myrosmol.ru | Фото: myrosmol.ru

Подать заявку в одной из номинаций Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, могут жители региона до 31 августа, сообщает Тюменский государственный университет.

Для этого на сайте myrosmol.ru необходимо найти премию "Русские рифмы", "Русское слово" в разделе "Мероприятия" и отправить заявку в одну из номинаций. В их числе - "Современная проза", "Интеллектуальная проза", "Жанровая проза", "Поэзия", "Драматургия", "Электронная книга" (специальная номинация).

Загрузить свое произведение в требуемом формате и полном объеме необходимо в разделе "Портфолио" в личном кабинете.

Сообщается, что произведение нужно опубликовать через сервис ЛитРес Самиздат.

После проверки и публикации в магазине ЛитРес, необходимо скопировать ссылку на него и вставить в раздел "Портфолио" в личном кабинете на АИС "Молодежь России".

Ссылку следует продублировать в аннотации к произведению.

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# творчество

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