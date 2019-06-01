Выпускники классов СИБУРа получили дипломы

| Фото: со страницы "Тобольские предприятия СИБУРа" во "ВКонтакте" | Фото: со страницы "Тобольские предприятия СИБУРа" во "ВКонтакте"

Дипломы об окончании обучения вручили выпускникам классов СИБУРана смотровой площадке "ЗапСибНефтехима", сообщает нефтехимическая компания.

Ребята в течение 2-х лет проходили дополнительный образовательный химико-технологический модуль, занимались проектной деятельностью, знакомились с основами рабочих профессий на базе колледжа и современных технологических лабораторий, осваивали цифровые компетенции, участвовали в мероприятиях вузов-партнеров и отраслевых конкурсах инженерных проектов.

"Занимаюсь физикой с 7 класса. Тогда же после первой городской олимпиады я по-настоящему полюбила эту науку и теперь не пропустила за эти годы ни одной олимпиады. Рада, что у меня были сильные преподаватели, которые отлично подготовили меня к экзаменам, - рассказала выпускница 11А (класс СИБУРа), школы №9, обладательница 100 баллов ЕГЭ по физике Зухро Шарофиддинова. - Планирую поступать в Томский политехнический университет на электронику и наноэлектронику. Правда, пока еще точно не решила. Хочу работать в области энергетики, и СИБУР с этой точки зрения очень привлекательная компания".

100 баллов ЕГЭ набрала еще одна выпускница класса СИБУРа - Анастасия Новоселова, которая отличилась на экзамене по химии.