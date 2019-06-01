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На улице Широтной в Тюмени отключат светофор

Общество, 07:43 24 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два светофора отключат в Тюмени 24 июня, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 17 часов объект на перекрестке ул. Интернациональной с ул. Новой, а с 9 часов 30 минут до 17 часов не будет работать светофор на пересечении ул. Широтной и ул. Бажова.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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