В последнюю неделю июня в Тюмени пройдут дожди

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дожди и временное похолодание ожидаются в Тюмени в ближайшую неделю, с 24 по 30 июня.

По данным центра Фобос, в регионе начало недели окажется аномально теплым, а затем из-за дождей дневная температура понизится.

В Тюмени 24 июня ожидается солнечная погода и до плюс 28 градусов тепла. На 25 июня синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры воздуха до плюс 15 градусов.

26 июня в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 12, днем потеплеет до плюс 17. Аналогичной будет погода и в четверг, 27 июня. В этот день максимальная температура воздуха составит плюс 19 градусов.

В выходные, 29 и 30 июня, дожди прекратятся, небо прояснится, а столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.

Любовь Голышева