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Уникальный диагностический аппарат появился в областной больнице в Тобольске

Общество, 11:36 24 июня 2019

пресс-службы областной больницы № 3 | Фото: пресс-службы областной больницы № 3

Диагностический аппарат нового поколения появился в бактериологической лаборатории областной больницы № 3 в Тобольске. Прибор анализирует ДНК и не имеет аналогов в Тюменской области, сообщает пресс-служба учреждения.

Подобное оборудование используется в научно-исследовательских, эпидемиологических и клинико-диагностических учреждениях, лабораториях. Новый анализатор позволяет проводить исследования на уровне генома, используя при этом любой биологический материал - слюну, соскоб, плазму, сыворотку крови.

ПЦР и ДНК-диагностика - самые современные и быстрые методы в мировой медицине. Для получения устойчивого результата уходит не более суток, а точность диагностирования составляет 99%.

Анализатор позволяет адаптировать некоторые методики к более широкому спектру назначения. С его помощью определяется не только наличие или отсутствие возбудителя инфекционного заболевания, но и устанавливается количественное соотношение. Такая функция важна для определения динамики и эффективности лечения — если количество растет, значит, необходимо менять терапию.

Пациенты могут пройти исследования на определение любых вирусов, бактериологических и грибковых инфекций. Можно сдать скрин-тест для ранней диагностики онкозаболеваний на агенты высокого канцерогенного риска.

Обследования доступны как по направлению от лечащего врача, так и в случае самостоятельного обращения в лабораторию (ул. Красноармейская, 6) за счет собственных средств.

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# диагностика , здравоохранение , Медицина , областная больница

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