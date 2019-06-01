Яблоки и груши могут вызвать перекрестную аллергию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Яблоки, груши, фрукты с косточками и лесные орехи могут быть опасны для людей, страдающих аллергией на пыльцу, так как эти продукты провоцируют перекрестную аллергию и вызывают оральный синдром, сообщает РИА Новости.

"Перекрестная аллергия - это возникновение иммунного ответа на сходные по строению молекулы других органических веществ. Основа такой реакции - наличие в двух аллергенах однотипных белковых молекул, запускающих аллергическую реакцию. Выглядит это так, как будто организм "путает" совершенно разные по качеству продукты, реагируя​ на них одинаково", - сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы № 52 Москвы Елена Бобрикова.

Врач отмечает, что самая распространенная группа перекрестных аллергенов - "береза – яблоко и другие косточковые". По ее словам, ​70 % людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, реагируют также на яблоки, груши, черешню, вишню, сливы, персики, лесные орехи. В начале лета наблюдается первый пик сезонной перекрестной аллергии, уже к концу лета, когда зацветут сорные травы (полынь), у аллергиков появятся перекрестные реакции на цитрусовые, семена подсолнечника и лекарственные травы (ромашка, календула, череда, мать-и-мачеха).

"Частым симптомом перекрестной аллергии является​ зуд в полости рта, отек языка и гортани – так называемый оральный синдром. Симптомы появляются внезапно в процессе приема пищи, исчезают самостоятельно через некоторое время. Однако бывают случаи, когда развиваются системные реакции, и тогда может потребоваться экстренная медицинская помощь", - отметила аллерголог.

Кроме того, наиболее высокоаллергенными продуктами являются экзотические овощи и фрукты. Вместе с тем врач рекомендует с осторожностью относиться к фруктам и ягодам красного и оранжевого цвета – мандаринам, апельсинам, клубнике, винограду.

Врач рекомендует при первых симптомах аллергии прекратить употреблять аллергенный продукт или другие, способные вызвать перекрестную аллергию. Для снятия аллергической реакции Бобрикова рекомендует применять антигистаминные препараты, желательно второго поколения — с минимумом побочных эффектов.

"Ведущие симптомы, при которых необходима консультация врача: высыпания на коже в виде красных пятен или мелкой сыпи, зуд, слезотечение и заложенность носа без признаков инфекционного заболевания; затрудненное, учащенное, шумное дыхание; быстро нарастающие отеки лица, шеи, рук", - напомнила аллерголог.

Врач предупредила, что в случае внезапного падения артериального давления, коллапса в сочетании с хотя бы одним из вышеописанных симптомов или без них необходимо срочно вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшее медицинское учреждение для получения экстренной помощи. По словам Бобриковой, такие симптомы могут быть проявлением анафилаксии, опасной для жизни.