Женский ВК "Тюмень" сохранил костяк команды

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Женский волейбольный клуб "Тюмень-ТюмГУ" ведет работу по формированию состава на следующий сезон. Его сибирячки проведут в российской высшей лиге "А", сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

По сравнению с прошлым чемпионатом, тюменской дружине удалось сохранить костяк. Из тех, кто начинал минувший сезон, в составе гарантированно остались восемь человек. Неизменной оказалась линия центральных блокирующих. Ее составят Анастасия Веселова, Евгения Басакова и Виктория Велисевич. Продлила контракт с родным клубом и тюменская воспитанница Алёна Бек.

Остались в команде доигровщицы Анастасия Косолапова и Елена Бабкина. Продолжит выступать за сибирский клуб их коллега по амплуа Анастасия Ламбина. На позиции диагональной свой третий сезон в Тюмени проведет Полина Гришакина.

Сейчас клуб ведет активную работу по поиску новичков.