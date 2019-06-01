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Ахмед Асхабов проведет прием граждан в режиме онлайн

Общество, 09:02 25 июня 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области, полковник юстиции Ахмед Асхабов проведет прием граждан в режиме онлайн для пользователей социальной сети "ВКонтакте" 24 июня с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, сообщает пресс-служба ведомства.

На личный онлайн-прием к руководителю следственного управления могут обратиться все желающие в указанное время. Для этого необходимо оставить свое обращение с приведением конкретных фактов непосредственно во время проведения приема в комментариях к посту.

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# прием граждан , СУ СК РФ по Тюменской области

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