Ахмед Асхабов проведет прием граждан в режиме онлайн

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области, полковник юстиции Ахмед Асхабов проведет прием граждан в режиме онлайн для пользователей социальной сети "ВКонтакте" 24 июня с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, сообщает пресс-служба ведомства.

На личный онлайн-прием к руководителю следственного управления могут обратиться все желающие в указанное время. Для этого необходимо оставить свое обращение с приведением конкретных фактов непосредственно во время проведения приема в комментариях к посту.