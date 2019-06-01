Футбольный клуб "Тобол" одержал победу в речном дерби

| Фото: vk.com/fktobol | Фото: vk.com/fktobol

Со счетом 4:1 разгромил ФК "Тобол" из Тобольска местный "Тобол" в Кургане в ходе очередной выездной игры в первенстве России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь).

Счет гости открыли на 19 минуте, когда после точного паса Дмитрия Боброва отличился Игорь Туснин. В самом начале второго тайма хозяева нарушили правила в своей штрафной и судья назначил пенальти. Эдуард Сагдиев увеличил разницу в счете – 2:0. Спустя восемь минут он же довел счет до разгромного. На 60 минуте хозяева сократили разницу усилиями Данила Черкозьянова. Но на 82-й минуте Гагигк Мкртчян установил окончательный счет. 4:1 - уверенная победа тоболяков в речном дерби.

Главный тренер "Тобола" Петр Парахин отметил важность победы. "Проиграть можно любой команде, но только не Кургану. Это речное дерби и наши болельщики нас бы не поняли, тем боле в преддверии дня города. Поэтому на игру в Кургане вышли с боевым настроем и во всеоружии. Все в итоге получилось, как и планировали", - отметил Петр Парахин.

После победы в Кургане "Тобол" набрал 10 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. Следующий поединок тоболяки проведут 14 июля. В Омске "Тобол" сыграет с молодежной командой "Иртыша".

Евгений Новосёлов