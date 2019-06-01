Тюменские кадеты получили аттестаты

| Фото: Тюменского президентского кадетского училища | Фото: Тюменского президентского кадетского училища

91 кадет получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании на плацу Тюменского президентского кадетского училища 23 июня, сообщает пресс-служба учебного заведения.

На торжественной церемонии присутствовали 11-классники, воспитатели, педагоги, родители и законные представители. В этот день выпускников поздравили глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, Герой России Владимир Шарпатов и другие. Также в адрес училища поступила поздравительная телеграмма от губернатора Тюменской области Александра Моора.

| Фото: Тюменского президентского кадетского училища | Фото: Тюменского президентского кадетского училища

Начальник училища Михаил Логинов и Руслан Кухарук вручили аттестаты и медали отличникам одиннадцатого курса Никонору Федосееву и Артёму Комарову. С успешным окончанием учебы выпускников поздравили преподаватель биологии ТПКУ Евгений Саранчин и представитель Совета родителей 11 курса, преподаватель Военной академии материально-технического обеспечения Дмитрий Холоденко.

| Фото: Тюменского президентского кадетского училища | Фото: Тюменского президентского кадетского училища

В рамках концертной программы для присутствующих выступили оркестр Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и певец Анатолий Синявский. В завершение торжественного мероприятия выпускники торжественно простились со знаменем училища и исполнили марш ТПКУ.