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Тюменские кадеты получили аттестаты

Общество, 17:16 24 июня 2019

Тюменского президентского кадетского училища | Фото: Тюменского президентского кадетского училища

91 кадет получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании на плацу Тюменского президентского кадетского училища 23 июня, сообщает пресс-служба учебного заведения.

На торжественной церемонии присутствовали 11-классники, воспитатели, педагоги, родители и законные представители. В этот день выпускников поздравили глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, Герой России Владимир Шарпатов и другие. Также в адрес училища поступила поздравительная телеграмма от губернатора Тюменской области Александра Моора.

Тюменского президентского кадетского училища | Фото: Тюменского президентского кадетского училища

Начальник училища Михаил Логинов и Руслан Кухарук вручили аттестаты и медали отличникам одиннадцатого курса Никонору Федосееву и Артёму Комарову. С успешным окончанием учебы выпускников поздравили преподаватель биологии ТПКУ Евгений Саранчин и представитель Совета родителей 11 курса, преподаватель Военной академии материально-технического обеспечения Дмитрий Холоденко.

Тюменского президентского кадетского училища | Фото: Тюменского президентского кадетского училища

В рамках концертной программы для присутствующих выступили оркестр Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и певец Анатолий Синявский. В завершение торжественного мероприятия выпускники торжественно простились со знаменем училища и исполнили марш ТПКУ.

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# выпускной , Тюменское президентское кадетское училище

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