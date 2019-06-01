В Тюменской области продолжаются исследования запасов подземных вод

| Фото: allelets.ru | Фото: allelets.ru

Геологоразведочные работы по запасам подземных вод проходят в Абатском, Ишимском, Казанском, Упоровском районах, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

В Армизонском районе поисково-оценочные работы завершены, результаты поступили в администрацию муниципального образования.

Как пояслила начальник отдела регулирования использования подземных вод и реализации переданных полномочий департамента недропользования и экологии Тюменской области Наталья Кутеева, департамент систематически собирает данные у глав муниципальных образований региона о потребностях воды у населения. В районах, где чувствуется нехватка водоснабжения, ведомство проводит геологоразведочные работы, чтобы оценить запасы подземных вод на территории. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.

"В Армизонском районе в этом году мы уже приняли все работы. Информацию направили в администрацию Армизонского района, чтобы они могли строить собственный водозабор. В настоящее время такая работа уже проведена в Нижнетавдинском районе, заканчиваются в Абатске. Известно, что найденные новые месторождения позволят перейти на подземные воды", – рассказала Наталья Кутеева.

По ее словам, сейчас геологические исследования ресурсов подземных вод ведутся в отдельных населенных пунктах Бердюжского, Уватского и Юргинского районов. В Ишимском, Казанском, Упоровском районах геологоразведочные работы только начаты, идет закупка по Тюменскому району.

По состоянию на 1 января 2019 года в Тюменской области более 1 тыс. действующих водозаборов – свой водозабор есть почти в каждом населенном пункте региона. "Степень изученности подземных вод области составляет в среднем 16 процентов. Общая сумма разведанных и оцененных запасов в регионе составила 962 тысяч кубических метров в сутки. Нам еще многое нужно изучить", – поясняет Наталья Кутеева.

Она подчеркнула, что к 1 января 2019 года в регионе выдано 349 лицензий на разведку и добычу подземных вод – исследованиями занимаются как юридические лица, так и частные предприниматели.

В целом Тюменская область богата запасами подземных вод. Это значит, что пройдена госэкспертиза, в которой отмечено, что запасы в необходимых населению объемах подтверждены на 25-летний период. Вода довольно хорошего качества. На территориях в основном используется водоподготовка, в которой употребляется мало химических реагентов.

Ирина Ромашкина