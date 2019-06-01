Тюменцам рассказали, как добраться до места проведения АрМИ-2019

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Финалы Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск АрМИ-2019 пройдут в Тюмени на полигоне учебно-тренировочного центра ТВВИКУ (ул. Ратная, 1/1) 29 и 30 июня, начало в 11 часов.

Вход на соревнования свободный. Чтобы не пропустить самое интересное, организаторы рекомендуют зрителям приезжать заранее.

Добраться к месту состязаний можно двумя способами.

На общественном транспорте: рейсовым автобусом № 106 от автовокзала до остановки "Озеро Андреевское", далее пешком 100 метров.

На личном автомобиле через Ялуторовский тракт. На территории, где проходят соревнования, для автомобилистов предусмотрены три больших парковки. Места хватит всем, обещают организаторы.

| Фото: "Моя Тюмень" | Фото: "Моя Тюмень"

Напомним, финал АрМИ-2019 в Тюмени соберет около 300 военных из разных регионов России. Они будут бороться в двух дисциплинах - "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут".

Победители представят страну на международных Армейских играх в августе 2019 года.