Как переехать в новую квартиру за две недели?

| Фото: компании "Этажи" | Фото: компании "Этажи"

"Продам квартиру. Срочно!" - сегодня такие объявления не редкость. По статистике недвижимость продается в среднем за три-пять месяцев. Это достаточно долгий срок, особенно когда время поджимает. Как продать квартиру быстрее?

Причины спешки могут быть разными, чаще всего люди торопятся продать свою недвижимость, потому что не хотят упустить хороший встречный вариант, который может вот-вот уйти. Естественно, что продавец не будет дожидаться, пока у покупателя появятся деньги. Специально для таких случаев компания "Этажи" запустила программу "Экспресс-обмен недвижимости".

"Мы предлагаем клиенту, который заинтересован в срочной продаже недвижимости, выкупить ее. Для этого нужно обратиться в "Этажи", специалист по недвижимости расскажет о сроках и условиях сделки, - объясняет руководитель департамента новостроек компании "Этажи" Сергей Зайцев.

Первый этап сделки - оценка недвижимости аналитиками компании происходит в течение одного дня. Для первоначального определения рыночной стоимости достаточно фотографий. Затем следует сам процесс выкупа и расчета – в среднем процесс длится две недели, ведь покупателя искать уже не нужно.

Программа придет на помощь и тем, кто приобрел квартиру в ипотеку и решил ее продать, не дожидаясь полного расчета. Кроме того, программа подойдет клиентам, желающим купить новостройку, на которую быстро растет стоимость, а также тем, кто присмотрел очень выгодную квартиру на вторичном рынке и есть опасность, что вариант заинтересует других, наконец, экспресс-выкуп выручит тех, кто торопится переехать в другой город.

"У нас уже накоплен большой опыт работы по этой программе. Клиенты отмечают скорость продажи, простоту проведения экспресс-обмена, что сэкономили нервы, время и при этом оформили нужную им сделку", - говорит Сергей Зайцев.

Специалисты "Этажей" помогут не только быстро продать квартиру, но и подберут подходящий вариант для переезда - в базе компании более 35 тыс. объектов недвижимости в Тюмени и около 500 тыс. - в городах России и за рубежом.