На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени отключат светофоры

Пять светофоров отключат в Тюмени 25 июня, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 13 часов до 16 часов 30 минут объекты на перекрестках ул. Холодильной с ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Малыгина, а также в районе школы № 5.

Кроме того, не будут работать светофоры на ул. 50 лет ВЛКСМ в районе ТРЦ "Премьер" и выезда из гаражей.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.