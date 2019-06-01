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На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени отключат светофоры

Общество, 10:41 25 июня 2019

Пять светофоров отключат в Тюмени 25 июня, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 13 часов до 16 часов 30 минут объекты на перекрестках ул. Холодильной с ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Малыгина, а также в районе школы № 5.

Кроме того, не будут работать светофоры на ул. 50 лет ВЛКСМ в районе ТРЦ "Премьер" и выезда из гаражей.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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