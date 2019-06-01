Тюменские волейболисты сыграют с чемпионом России

| Фото: vk.com/vctyumen | Фото: vk.com/vctyumen

Определился состав групп предварительного этапа розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

30 участников турнира разбиты на пять дивизионов. "Тюмень" попала в первую шестерку. Одним из соперников подопечных Сергея Шульги станет действующий чемпион России – кемеровский "Кузбасс". Также тюменцы сыграют с "НОВОЙ" из Новокуйбышевска, сургутским коллективом "Газпром-Югра", "Локомотивом-Изумрудом" из Екатеринбурга и клубом "Магнитка-Университет" из Магнитогорска.

Первый тур предварительного этапа пройдет с 17 по 22 сентября. Второй – с 8 по 13 октября. В полуфинал выйдут по две лучших дружины из каждой группы, а также три команды с лучшими показателями, занявшие третьи места.