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Тюменские волейболисты сыграют с чемпионом России

Спорт, 17:05 25 июня 2019

vk.com/vctyumen | Фото: vk.com/vctyumen

Определился состав групп предварительного этапа розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

30 участников турнира разбиты на пять дивизионов. "Тюмень" попала в первую шестерку. Одним из соперников подопечных Сергея Шульги станет действующий чемпион России – кемеровский "Кузбасс". Также тюменцы сыграют с "НОВОЙ" из Новокуйбышевска, сургутским коллективом "Газпром-Югра", "Локомотивом-Изумрудом" из Екатеринбурга и клубом "Магнитка-Университет" из Магнитогорска.

Первый тур предварительного этапа пройдет с 17 по 22 сентября. Второй – с 8 по 13 октября. В полуфинал выйдут по две лучших дружины из каждой группы, а также три команды с лучшими показателями, занявшие третьи места.

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# ВК Тюмень , волейбол

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