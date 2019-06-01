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В Тюменской области ожидаются гроза и сильный ветер

Общество, 11:25 25 июня 2019

МКУ "Уралуправтодор" | Фото: МКУ "Уралуправтодор"

Гроза и сильный ветер ожидаются в Тюменской области 25-27 июня, сообщает МКУ "Уралуправтодор".

По сообщению ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", на юге региона 25-27 июня облачно, будут идти дожди (местами они будут сильными), наблюдаться грозы. Возможен град, порывы ветра могут достигать до 21 метра в секунду.

ФКУ "Уралуправтодор" просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы МКУ "Уралуправтодор": 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.

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# ветер , гроза , погода

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