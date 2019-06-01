"Спортивный заряд" привлекает кому далеко за восемьдесят

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

83-летняя Елена Владимировна Константиненко стала участницей проекта "Спортивный заряд" на Городской площади утром 25 июня, сообщает администрация Тюмени.

Пенсионерка активно занимается физкультурой, имеет золотой знак ГТО.

Утренние зарядки в рамках проекта прошли на 10 площадках города. Разминки провели тренеры спортклубов "Мир борьбы", TaigaCrossfit, Athletic Gym. Они отмечают, что горожане активно откликаются на приглашение бесплатно заняться спортом. Стоит отметить, что 15-минутные тренировки под силу даже специально не подготовленному человеку, и рассчитаны на людей разных возрастных категорий.