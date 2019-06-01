Ямальские спасатели помогли заблудившимся тундровикам
| Фото: yamalspas.yanao.ru
Ямальские спасатели оказали помощь семи жителям округа, сообщает ИА "Север-пресс".
В Красноселькупском районе у трех мужчин, отправившихся на рыбалку, закончились топливо и продукты питания. Спасатели эвакуировали пострадавших в районный центр.
Еще четырем ямальцам потребовалась помощь спасателей в Тазовском районе. Они заблудились по дороге из Находки в райцентр. По предполагаемым координатам спасатели нашли и доставили их в п. Тазовский.
Ямалспас во избежание подобных случаев рекомендует заранее сообщать родственникам маршрут и приблизительное время возвращения.