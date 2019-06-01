Более пятисот пар участвовали в летнем Кубке #TMN

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Более 500 пар из разных областей УФО приняли участие в летнем Кубке 2019 #TMN по спортивно-бальным танцам на площадке Дворца культуры "Нефтяник", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

На паркет вышли дети, юниоры, молодежь, а также инвалиды-колясочники.

Воспитанники отделения спортивного танца Дворца творчества и спорта "Пионер" заняли призовые места во всех категориях. Самые маленькие танцоры в составе Формейшн Вера Дети исполнили польку, вару-вару, вальс и самбу.

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Во Дворце "Пионер" в отделении спортивного танца действует три танцевально-спортивных клуба - "Пионер", "Огонек" и "Адес". Детей принимают с 4 лет.

Для записи или консультации необходимо связаться по телефону: 68-84-13 (доб.101). Запись ведется в течение года.