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Более пятисот пар участвовали в летнем Кубке #TMN

Общество, 18:54 25 июня 2019

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Более 500 пар из разных областей УФО приняли участие в летнем Кубке 2019 #TMN по спортивно-бальным танцам на площадке Дворца культуры "Нефтяник", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

На паркет вышли дети, юниоры, молодежь, а также инвалиды-колясочники.

Воспитанники отделения спортивного танца Дворца творчества и спорта "Пионер" заняли призовые места во всех категориях. Самые маленькие танцоры в составе Формейшн Вера Дети исполнили польку, вару-вару, вальс и самбу.

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Во Дворце "Пионер" в отделении спортивного танца действует три танцевально-спортивных клуба - "Пионер", "Огонек" и "Адес". Детей принимают с 4 лет.

Для записи или консультации необходимо связаться по телефону: 68-84-13 (доб.101). Запись ведется в течение года.

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# Кубок УФО , танцы

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