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Гости ялуторовского фестиваля еды отведают немецкий картофельный салат

Общество, 17:49 25 июня 2019

пресс-служба фестиваля еды "Кашу маслом" | Фото: пресс-служба фестиваля еды "Кашу маслом"

Шон швайне рульку и немецкий картофельный салат представят на фестивале еды "Вкусный город", который развернется на Сретенской площади в Ялуторовске 29 июня. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в комитете по культуре и туризму администрации Ялуторовска.

"Фестиваль будет проходить во второй раз. Ожидаются мастер-классы и дегустации. Каждый предприниматель, который направил нам заявку, должен предложить жителям и гостям города попробовать свою продукцию. Если, допустим, участник представляет точку с кофе, то они могут провести мастер-класс "Приготовление кофе в домашних условиях". В этот раз на фестивале тоже будет кофе", — сообщили в комитете.

В 2019 году интересные блюда, которые предложат продегустировать гостям и жителям города будут немецкий картофельный салат, безалкогольный глинтвейн с фруктами, шон швайне рулька.

Около десяти участников примут участие в фестивале еды. Бизнесмены и предприниматели еще могут направить заявку на участие в комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска по адресу: ул. Ленина, 23 (кабинет 103). Телефон: 8 (34535) 3-93-46, e-mail: yal.kultura@mail.ru.

Инна Пахомова

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# дегустация , отдых , питание , праздник , фестиваль

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