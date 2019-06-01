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Работники почты подготовили праздничное гашение к юбилею Ялуторовска

Общество, 12:53 26 июня 2019

Почты России | Фото: Почты России

Гашение почтовой продукции специальными штемпелями пройдет в Ялуторовске в центральном почтовом отделении (ул. Ленина,16) с 27 по 29 июня. Жители города смогут украсить почтовые отправления оттиском "С днем города" в часы работы отделения связи, сообщает региональный филиал Почты России.

По словам главного специалиста по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяны Пономаревой, в Тюмени подобные гашения проходят почти ежемесячно. Ко всем календарным праздничным датам имеются художественные штемпели.

"Традиция украшать послания художественным оттиском пришлась по душе тюменским посткроссерам. Я думаю, что и ялуторовчане поддержат идею почтовых посланий родным и близким, и поделятся своим праздничным настроением с жителями других регионов", - отметила она.

29 июня Ялуторовску исполнится 360 лет. В этот день для жителей и гостей города пройдут различные праздничные мероприятия.

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# Почта России , праздничное гашение

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