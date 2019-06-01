О Тюмени купеческой узнают участники речной прогулки по Туре

| Фото: Тюменского филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина во "ВКонтакте" | Фото: Тюменского филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина во "ВКонтакте"

Совершить прогулку на теплоходе по Туре и услышать рассказ профессионального экскурсовода о тюменских меценатах приглашают юных жителей региона в рамках проекта "Тюмень купеческая".

Его реализуют Тюменский филиал Президентской библиотеки и Тюменская судоходная компания.

"Первые пробные экскурсии для ребят из школ региона мы запустили в 2017 году. Они имели успех у детей и взрослых: учителя, сопровождавшие ребят, попросили провезти тем же маршрутом и своих коллег - ветеранов. В этом году мы запускаем уже третью волну проекта. Ожидается, что участвовать в нем будут школьники из районов и Тюмени", - рассказала ведущий менеджер Тюменского филиала Президентской библиотеки им. Бориса Ельцина Ярославна Воронова.

В прогулке на теплоходе подростков будет сопровождать экскурсовод Любовь Витковская. Она расскажет о тюменских купцах, их деятельности и покажет архивные материалы из фондов Президентской библиотеки.

Узнать об условиях участия в проекте учебные учреждения могут в филиале Президентской библиотеки в Тюменской области.

Сроки проведения экскурсий - по сентябрь 2019 года включительно.

Татьяна Ковалева