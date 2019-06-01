Двое тюменцев выступят в составе сборной страны WorldSkills Russia на чемпионате мира в Казани

worldskills.ru worldskills.ru

Диана Касабова и Владислав Тетюшкин вошли в сборную страны WorldSkills Russia. Им предстоит выступить на 45-ом чемпионате мира WorldSkills Competition 2019 в Казани с 22 по 27 августа.

Диане Касабовой предстоит защитить честь российского флага в компетенции "Облачные технологии", Владиславу Тетюшкину - в компетенции "Сетевое и системное администрирование".

Как сообщает пресс-служба WorldSkills Russia, на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 сборную страны-хозяйки представят 63 конкурсанта. Имена юношей и девушек из 24 регионов России объявили вместе с остальными сборными 68 стран-участниц. В конкурентную борьбу на мировой арене вступят более 1 тыс. 500 конкурсантов.

В сборную страны WorldSkills Russia вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Это представители Архангельской, Брянской, Волгоградской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, республик Башкортостан и Татарстан, Чувашской Республики, а также Москвы.

С 22 по 27 августа в Казани участникам предстоит выступить по 56 компетенциям основного перечня WorldSkills International в сфере услуг, транспорта и логистики, промышленного производства, информационных технологий, искусства и дизайна, строительства. Российских конкурсантов сопроводят 56 международных экспертов, которые будут оценивать участников других стран мира. В течение четырех соревновательных дней сборной предстоит выполнить задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии для оценки профессионализма.

Финалистов чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 наградят золотыми, серебряными и бронзовыми медалями в рамках церемонии закрытия 27 августа 2019 года на "Казань Арене". Тем, кто наберет не менее 700 баллов, будет вручена отличительная награда чемпионатов WorldSkills – медальон за профессионализм, который подтверждает профессиональное признание участника чемпионата международным сообществом.

Российских участников, которые добьются высоких результатов, а также их экспертов поощрят денежными премиями в размере до 1 млн рублей. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 11.07.2018 в части размера премий победителям и призерам международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Competition, за "Медальон за профессионализм" (Medallion of exellence) участникам положено 300 тыс. рублей, 400 тыс. рублей – за бронзовую медаль, 500 тыс. рублей – за серебряную медаль и 1 млн рублей – за золотую медаль.

WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие около 1 тыс. 500 конкурсантов из 69 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Чемпионат станет самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году. Право на его проведение Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран − членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.