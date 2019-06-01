Тюменские хирурги удалили у пациента гигантскую липосаркому

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Тюменца с гигантской злокачественной опухолью прооперировали хирурги Медицинского города, случай признан уникальным, поскольку пациент не подозревал о том, что в его организме развивалось новообразование, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Мужчина считал, что он просто набирает лишний вес. В последнее время ему стало тяжело поддерживать привычный образ жизни, и он решил обратиться к врачам.

"К нам обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства - липосаркомой. Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла пятнадцать килограммов. Образование занимало практически всю брюшную полость и прорастало в соседние органы: поперечно-ободочную кишку, желудок, селезенку, тело и хвост поджелудочной железы, левый надпочечник. Это одна из наиболее крупных и тяжелых опухолей за нашу практику", - прокомментировал заведующий хирургическим отделением № 1 Евгений Франк.

Он отметил, что во время операции врачи столкнулись с некоторыми трудностями. Например, несмотря на большой разрез, хирургам было тяжело подойти к необходимым сосудам, при этом приходилось постоянно поднимать и удерживать образование, что усложнялось в силу его большого веса. К счастью, врачи справились с поставленной задачей. Операция длилась около 10 часов.

"Мы успешно удалили эту опухоль, но в связи с тем, что она прорастала в соседние органы, нам пришлось сделать их резекцию, а после выполнить реконструкцию – несколько соединений между толстыми кишками, пищеводом и желудком. Из-за большого объема хирургического вмешательства послеоперационный период был достаточно длительным, но сейчас пациент поправился, похудел – на момент госпитализации его вес составлял примерно сто сорок килограммов", - добавил Евгений Франк.

Также заведующий отметил, что мужчина не нуждается в противоопухолевом лечении, поскольку данный тип опухоли не метастазирует и не поддается классической химиотерапии. В дальнейшем мужчина будет наблюдаться в Медицинском городе для контроля.