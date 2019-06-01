Студентов Тюмени приглашают к массовому сбору макулатуры

| Фото: Ассоциации “зеленых” вузов России | Фото: Ассоциации “зеленых” вузов России

Вторую волну Всероссийской акции по сбору вторичного сырья и макулатуры Recycle it 2.0 запускает Ассоциация зеленых вузов России при поддержке движения ЭКА, сообщают организаторы.

Студентам Тюменской области предлагается организовать прием макулатуры в своих учебных заведениях в Дни единых действий.

Для участия в акции необходимо: собрать команду, заполнить короткую анкету и получить подробные инструкции, а также приглашение на специальный обучающий вебинар, организовать в своих университетах мобильные пункты для приема бумажного вторсырья, отправить собранную макулатуру в переработку, рассказать о результатах проведенной акции в соцсетях с хэштегом #RecycleIt2.0.

В вузах, где уже действует прием макулатуры на постоянной основе, организаторы предлагают провести праздник “Экодвор”, направленный на развитие раздельного сбора отходов. Он включает мобильный пункт приема вторсырья (бумага, стекло, металл, пластик) и мероприятия, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества производимого мусора. Инструкции о проведении праздника также направят участникам акции.

Все организаторы акции получат дипломы участников всероссийского проекта, а три команды, сдавшие в переработку наибольшее количество макулатуры, - полезные экопризы от движения ЭКА.

Добавим, что участниками первой волны акции Recycle it! стали 7 тыс. студентов из 73 вузов страны, которые сдали в переработку 45 т макулатуры и около тонны пластика, стекла, батареек и другого вторсырья.