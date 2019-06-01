Телеведущий Джон Уоррен побывал в ямальском цифровом чуме

| Фото: ПАО "Ростелеком" | Фото: ПАО "Ростелеком"

Ведущий Джон Уоррен провел съемки программы "Поедем Поедим" на Ямале, сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Телеведущий уже знаком с традициями северных народов и укладом жизни, но команда компании приготовила для съемочной группы телепроекта уникальную этническую инновацию.

| Фото: ПАО "Ростелеком" | Фото: ПАО "Ростелеком"

Кроме знакомства с кухней народа ханты на территории музея-заповедника под Ханты-Мужи, журналист отдохнул в цифровом чуме. Жилище, которое специалисты "Ростелекома" собрали близ Салехарда, оснащено интерактивным телевидением, умными розетками и лампочками, камерами домашнего видеонаблюдения, датчиками задымления и протечки. Оставаясь в условиях традиционной жизни тундровиков, Джон и его команда могли насладиться удобствами современного мира – посмотреть фильм и разогреть еду в микроволновке.

| Фото: ПАО "Ростелеком" | Фото: ПАО "Ростелеком"

Как рассказали специалисты "Ростелекома", Джон человек с тонким чувством юмора и может рассмешить кого угодно. В цифровом чуме гость в основном посвятил время отдыху, отметив интересную задумку провайдера по оснащению традиционного жилища современной техникой.