Тюменцев приглашают пройти магистратуру по программе "Прикладная лингвистика"

| Фото: Министерство образования и науки РФ | Фото: Министерство образования и науки РФ

10 бюджетных мест на магистерскую программу "Прикладная лингвистика" предусмотрено в ТюмГУ в 2019-2020 учебном году, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Программа "Прикладная лингвистика" ориентирована на выпускников бакалавриата или специалиста любого направления, которые бы хотели преподавать, создавать собственные лингвистические курсы, лингвистическое сопровождение искусственного интеллекта, стать переводчиками или исследователями. Поступать могут не только граждане РФ, но и обладатели дипломов бакалавра из других стран.

"К примеру, на предыдущей программе обучались граждане Франции, Египта, Нигерии Венесуэлы, Палестины, Индонезии, Узбекистана и других стран. После завершения обучения эти студенты могут продолжать учебу в аспирантуре. Многие начинают академическую и преподавательскую деятельность в вузах. Сейчас, например, на первом курсе, учится выпускник из Нигерии Олурин Кехинде, выпускники прошлых лет из Египта и из Венесуэла работают в ТюмГУ", — рассказали в ТюмГУ.

При составлении программы для лингводидактической части использованы материалы, разработанные в рамках проекта ТЕМПУС, которую возглавлял университет АСТОН в Бирменгеме (Великобритания). Поскольку основной язык преподавания английский, были учтены особенности академического языка и добавлен курс "Английский язык для академических целей". В расписание включен также курс "Русский язык для переводчиков" для шлифовки навыков перевода, в программе представлено достаточно много курсов по компьютерной лингвистике. Среди курсов по выбору есть направление по инклюзивному обучению. В числе приглашенных лекторов профессора из университета-партнера, а также зарубежные коллеги, которые приедут в ТюмГУ в рамках лингвистической мастерской.

Уникальность программы по сравнению с предыдущей заключается в расширении возможностей для последующей деятельности. Кроме того, это программа двойных дипломов. Те студенты, которые в течение первого года обучения достигнут уровня В2 по французскому языку, смогут согласно договору между ТюмГУ и университетом Тулузы им. Жана Жореса учиться второй год на лингвистической программе в этом университете и получить не только российский диплом государственного образца, но и французский.

Количество бюджетных мест на данную программу в 2019-2020 учебном году — 10, платно — 10.