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Двенадцать случаев клещевого энцефалита зарегистрировано в регионе

Общество, 11:47 26 июня 2019

управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

12 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 16 клещевого боррелиоза зарегистрировано в Тюменской области на 24 июня. Показатели не превышают среднемноголетних значений, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всем пострадавшим, не привитым против клещевого вирусного энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

С начала эпидсезона 2019 года исследовано почти 1,8 тыс. клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 33 клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 578 клещах.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита остается вакцинация. C начала года прививки поставили более 63 тыс. человек, из них более 20 тыс. - дети до 14 лет.

Чтобы предотвратить присасывание клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Обработано 5,63 тыс. га, из них в рамках подготовки к летней оздоровительной компании 1,5 тыс. га.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медпомощью. Тюменцам помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.

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# боррелиоз , вакцинация , исследование , клещи , Управление Роспотребнадзора

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