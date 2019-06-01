Журналист "Царьграда" Андрей Афанасьев расскажет тюменцам об истории медиа

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Журналист интернет-телеканала "Царьград" Андрей Афанасьев проведет в Тюмени лекцию "История медиа. От эпохи Возрождения до консервативных СМИ XXI века". Встреча начнется в БЦ "Парус" (ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, 2 этаж, атриум) 29 июня в 13 часов, сообщает Студенческий совет Тюменской области.

На лекции спикер расскажет о том, как усложнялась система передачи информации в обществе из века в век и как современные тенденции влияют на телевидение и радио, а также о влиянии политических теорий на СМИ.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "КонцептХаб", где каждый желающий сможет услышать точку зрения спикера на определенную тему, а также задать вопрос и высказать свою позицию в неформальной обстановке.

Андрей Афанасьев с 2010 по 2014 год работал на телеканале "Russia Today" выпускающим редактором. С 2014 года он присоединился к команде телеканала "Царьград", где является автором и ведущим программы "Русский ответ".

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации по ссылке. Регистрация продлится до 28 июня.