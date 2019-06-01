  • 28 июня 201928.06.2019пятница
  • USD63,0452
    EUR71,6635
  • В Тюмени 17..19 С 0 м/с ветер юго-восточный

Чемпионат Росиии по автокроссу на грузовых автомобилях пройдет в "Силкином логе"

Спорт, 08:29 28 июня 2019

Тюменская региональная федерация автомобильного спорта | Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта

Чемпионат Росиии по автокроссу на грузовых автомобилях пройдет в "Силкином логе" возле с. Кулаково по Ирбитскому тракту 30 июня, сообщает Тюменская региональная федерация автомобильного спорта.

На трассу съедутся сильнейшие пилоты из Москвы, Рязани, Кургана, Режа, Тюмени, чтобы показать мастерство и побороться за звание лучшего. Соревнования пройдут в зачетных группах: "Т4-3" (ЗИЛ 130), "Т4-2" (ГАЗ 53) и "Т1-2500" (УАЗ).

Тюменская региональная федерация автомобильного спорта | Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта

На старт одновременно выходят до 10 многотонных автомобилей. Удобное расположение трассы позволяет зрителям одновременно видеть почти всю трассу. Из-за высоких скоростей нередко происходят столкновения, примечателен и тот факт, что, в этом году Тюмень принимает финальный этап, а это значит борьба будет за каждый сантиметр трассы, на кону титул чемпиона России.

Тюменская региональная федерация автомобильного спорта | Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта

Финальные заезды будут проходить 30 июня, официальное открытие назначено на 12 часов.

Тюменская региональная федерация автомобильного спорта | Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автокросс , автомобили , Силкин лог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:29 28.06.2019Чемпионат Росиии по автокроссу на грузовых автомобилях пройдет в "Силкином логе"
19:05 27.06.2019Боец ММА Павел Гордеев проведет тренировку "Здравого смысла" на набережной
16:54 27.06.2019Дублеры ФК "Тюмень" сыграли вничью в Перми
16:00 27.06.2019Десять атлетов встретятся на турнире по силовому экстриму в Тобольске