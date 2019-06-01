Чемпионат Росиии по автокроссу на грузовых автомобилях пройдет в "Силкином логе"

| Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта | Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта

Чемпионат Росиии по автокроссу на грузовых автомобилях пройдет в "Силкином логе" возле с. Кулаково по Ирбитскому тракту 30 июня, сообщает Тюменская региональная федерация автомобильного спорта.

На трассу съедутся сильнейшие пилоты из Москвы, Рязани, Кургана, Режа, Тюмени, чтобы показать мастерство и побороться за звание лучшего. Соревнования пройдут в зачетных группах: "Т4-3" (ЗИЛ 130), "Т4-2" (ГАЗ 53) и "Т1-2500" (УАЗ).

| Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта | Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта

На старт одновременно выходят до 10 многотонных автомобилей. Удобное расположение трассы позволяет зрителям одновременно видеть почти всю трассу. Из-за высоких скоростей нередко происходят столкновения, примечателен и тот факт, что, в этом году Тюмень принимает финальный этап, а это значит борьба будет за каждый сантиметр трассы, на кону титул чемпиона России.

| Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта | Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта

Финальные заезды будут проходить 30 июня, официальное открытие назначено на 12 часов.