Более трехсот соотечественников из ближнего зарубежья переехали в Заводоуковский городской округ

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345 человек из Казахстана, Украины, Армении, Молдовы, Таджикистана переселились в Заводоуковский городской округ с начала реализации программы переселения соотечественников в 2015 году. Муниципалитет стал одной из 20 территорий вселения соотечественников и самой востребованной среди переселенцев, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Участники программы переселения заняли вакансии, зарегистрированные в службе занятости Заводоуковского городского округа и длительное время не востребованные местным населением.

Среди прибывших соотечественников в школах Заводоуковского городского округа трудятся 25 учителей (учителя начальных классов, географии, обществознания, социальные педагоги, физкультуры, английского языка), из них шесть семейных пар.

В 2019 году вводится новый образовательный филиал СОШ № 2 Заводоуковского городского округа, ожидается прибытие учителей из числа участников программы переселения.

Прибывшие соотечественники трудятся также в образовательных организациях дошкольного образования, в районном центре культуры и досуга, спортивной школе.

Вакансии открыты и для квалифицированных специалистов узких специальностей. В областной больнице Заводоуковского городского округа трудятся врач-травматолог и фельдшер.

За счет прибывших соотечественников укрепляют свои позиции и аграрии. Участники программы переселения и члены их семей трудятся в ООО "Согласие", ЗАО "Падунское", ЗАО "Флагман", ЗАО "Возрождение".

Единственной отраслью в Тюменской области по изготовлению овощных сеток являются предприятия ООО "КТС-сервис" и ООО "СКМ-100". Предприятия также принимают на работу соотечественников.