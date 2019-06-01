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Акция "Дорога к школе": родителям учеников предлагают пройти анкетирование

Общество, 16:21 27 июня 2019

пресс-служба УМВД России по г.Тюмени | Фото: пресс-служба УМВД России по г.Тюмени

Акция "Дорога к школе" стартовала в Тюменской области. Родителям учеников предлагают пройти анкетирование, чтобы выявить опасные участки дорог к школам, наличие или отсутствие дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения.

Как сообщают организаторы, это поможет заострить внимание на проблеме и со временем решить ее.

Пройти анкетирование и указать на опасные участки дорог жители всех муниципальных образований Тюменской области могут по ссылке.

По итогам акции в органы местного самоуправления будут направлены предложения по повышению безопасности детей на опасных участках и обозначены меры по оперативному устранению нарушений к началу учебного года.

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# акция , дорожная безопасность

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